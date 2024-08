Urban Bivouac, l’hôtel idéal pour les voyageurs d’affaires

Vous recherchez un hôtel à Paris qui allie confort, service de qualité et emplacement idéal pour votre prochain séjour d’affaires ? Ne cherchez plus, l’Urban Bivouac est fait pour vous. Cet hôtel 3 étoiles est niché au cœur du 13ème arrondissement de Paris. Il offre un cadre chic et moderne aux voyageurs d’affaires en quête d’une chambre confortable et bien équipée.

🌍 Emplacement 13ème arrondissement, proche Bercy et Orly 🏨 Style Hôtel 3 étoiles, chic et moderne 🧳 Pour qui Voyageurs d’affaires 🛏️ Confort Chambres équipées, lit confortable, grande douche 📺 Divertissement Grand écran plat dans chaque chambre 💻 Travail Bureau spacieux, Wi-Fi haut débit 🍽️ Services Service de chambre, petit-déjeuner buffet ♿ Accessibilité Chambres adaptées pour mobilité réduite 🚐 Navette Service de navette pour l’aéroport 🕒 Flexibilité Options de séjour longue durée

Un hôtel qui brille par son emplacement

Situé à deux pas du quartier de Bercy, l’Urban Bivouac est un point de chute idéal pour ceux qui souhaitent rester proches des principaux centres d’affaires de la capitale. L’hôtel se trouve également à proximité de l’aéroport Orly, ce qui est pratique pour ceux qui arrivent en avion.

Au-delà de sa proximité avec l’aéroport et les centres d’affaires, l’hôtel Urban Bivouac profite d’un emplacement stratégique au sein de la Ville Lumière. Proche des principaux sites touristiques, il offre à ses hôtes l’occasion de découvrir Paris lors de leurs moments de détente.

Des chambres équipées pour un séjour tout confort

L’Urban Bivouac propose à ses clients des chambres confortables et équipées. Le lit confortable et la salle de bain privée avec une grande douche offrent un cadre idéal pour se ressourcer après une journée de travail.

En outre, chaque chambre est équipée d’un grand écran plat, vous permettant de vous détendre devant votre film ou série préférée. Et pour ceux qui doivent encore travailler, un grand bureau et une connexion Wi-Fi haut débit sont à disposition.

Un service de qualité pour répondre à vos attentes

L’hôtel Urban Bivouac met tout en œuvre pour garantir un service de qualité à ses clients. Le personnel, professionnel et attentionné, est à votre écoute pour répondre à vos besoins tout au long de votre séjour.

L’hôtel propose également un service de chambre, idéal pour les longues soirées de travail ou si vous préférez prendre votre petit déjeuner au lit. Et pour bien commencer la journée, un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin, avec un large choix de produits frais et savoureux.

Un hôtel adapté à tous les voyageurs

L’Urban Bivouac est également adapté pour les voyageurs à mobilité réduite. L’hôtel propose des chambres spécialement aménagées pour les personnes handicapées, garantissant un maximum de confort et d’accessibilité.

En outre, l’hôtel met à votre disposition un service de navette pour vous déposer à l’aéroport ou vous récupérer à votre arrivée. Pratique et économique, ce service vous évite les tracas des transports en commun ou des taxis.

Enfin, l’hôtel propose une formule d’hébergement flexible, idéale pour les séjours de longue durée. Vous pouvez ainsi réserver votre chambre pour quelques jours, une semaine ou même un mois, en fonction de vos besoins.

Pour votre prochain séjour d’affaires à Paris, ne cherchez plus : l’Urban Bivouac est l’hôtel qu’il vous faut. Avec son emplacement stratégique, ses chambres confortables et son service de qualité, il répondra à toutes vos attentes. Sans oublier son rapport qualité-prix qui saura ravir les voyageurs d’affaires les plus exigeants. Alors n’hésitez plus, réservez dès maintenant votre chambre à l’Urban Bivouac et faites de votre séjour d’affaires à Paris une expérience unique et réussie.

Aller plus loin